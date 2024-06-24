Взрывы произошли в Одессе

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Одессе», — пишет издание.

До этого сообщалось, что в Одессе неизвестные сожгли машину работника Приморского военкомата.

В ночь на 24 июня серия взрывов произошла в городе Харькове на северовостоке Украины. В Харьковской области на тот момент была объявлена воздушная тревога. Местные власти не комментировали произошедшее.

Вечером 23 июня украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.