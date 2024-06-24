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Расчет новейшей ТОС-2 поддержал штурмовиков в зоне СВО

М РФ: расчет ТОС-2 группировки «Центр» поддержал огнем наступление под Авдеевкой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) «Тосочка» российской группировки войск «Центр» прикрыл штурмовые подразделения на Авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что расчет применил реактивные термобарические снаряды. Военнослужащие совершили марш на огневую позицию, осуществили наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем произвели залп боеприпасами по украинским позициям на дистанцию около 20 километров.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами беспилотников.

При этом в ведомстве не привели данные о том, были ли ликвидированы военнослужащие ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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