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Подполье: украинские военкомы раздают гумпомощь, чтобы выявлять призывников

РИА: сотрудники ТЦК раздают гумпомощь, чтобы выявлять призывников на Украине

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Shutterstock/Mehaniq

Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкомата) проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области для получения актуальной информации о населении и выявления подлежащих мобилизации мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на херсонское подполье.

«ТЦК раздают гумпомощь в оккупированных районах Херсонской области, а также на территориях Украины с целью получения актуальных данных о местном населении. Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, гуманитарные грузы целенаправленно распределяются по прифронтовым регионам, таким как Одесская, Николаевская и Херсонская области, и используются военно-политическим руководством Украины в корыстных интересах.

23 июня в Одессе неизвестные сожгли машину работника Приморского военкомата. Пожар произошел в поселке Котовского.

До этого сообщалось, что в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы. В итоге один сотрудник оказался на капоте, второй пытался на ходу заскочить в салон через пассажирскую дверь, а третий лез в машину через окно.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

Ранее на Украине рассказали, кто может доставлять в военкомат военнообязанных.

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