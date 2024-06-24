В Ливане заявили о тысячах иностранных боевиков, которые могут присоединиться к «Хезболле»

В Ливане фракции, поддерживающие Иран, а также аналитики агентства Associated Press заявили о поддержке со стороны иностранных боевиков. Об этом пишет портал Lebanon 24.

Как говорится в сообщении, тысячи боевиков из группировок, поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке, готовы прийти в Ливан и присоединиться к «Хезболле».

Также портал сообщает, что на границе Ливана ежедневно идут перестрелки.

В июне ситуация на границе ухудшилась. Это произошло после того, как в результате израильского воздушного удара погиб высокопоставленный военный командир «Хезболлы». Шиитская организация выпустила в ответ сотни ракет и взрывных дронов в сторону Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее «Хезболла» ударила по военной машине в Израиле.