«Хезболла» ударила по военной машине в Израиле

Шиитская вооруженная группировка «Хезболла» осуществила операцию с ливанской территории, атаковав военно-транспортное средство на севере Израиля ракетой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал организации.

В тексте отмечается, что ополченцы выпустили управляемую противотанковую ракету по бронированной машине, находившейся у въезда в поселение Метула в Верхней Галилее. В результате прямого попадания бронетранспортер был уничтожен, экипаж понес потери.

Шиитские отряды также атаковали механизированные патрули в районах пограничных постов Рамта, Рувейсы и Эс-Самака с минометных установок. Ранее беспилотник-камикадзе «Хезболлы» атаковал военный объект в кибуце Мисгав Ам, что привело к пожару на месте нападения.

«Хезболла» указала, что эти вылазки направлены на поддержку палестинского народа в борьбе против израильской агрессии в секторе Газа.

Израильские ВВС провели налеты на районы Рашая-эль-Фуххар и Вади-Сулюки на юге Ливана во второй половине 23 июня. Форпосты «Хезболлы» были подвергнуты обстрелу из артиллерийских орудий, в результате чего было выпущено не менее 35 снарядов по восьми поселкам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в США заявили, что операция Израиля в Ливане может повысить риск конфликта с Ираном.