В начале СВО под Киевом сдались военнослужащие командного бункера ВСУ

Расчет командного бункера украинской армии сдался в плен под Киевом в начале специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью Telegram-каналу «Военкор Котенок» заявил офицер российского спецназа с позывным «Граф».

По словам «Графа», который является командиром роты специального назначения 106-го разведывательного отряда, российские войска блокировали район, где находился запасной командный пункт противника. Из 110 солдат ВСУ, находившихся в бункере, примерно 60-70 попали в плен.

«Граф» подчеркнул, что украинские военные сдались в плен вместе со знаменем своей части.

После этого спецназовцы подорвали состоящий из шести хорошо укрепленных бункеров советской постройки командный пункт и вывели из строя все коммуникации.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) генерал Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ситуация для ВСУ на поле боя остается сложной.

Ранее сообщалось, что российские военные прорвали «линию Порошенко».