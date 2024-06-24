В Харькове произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в городе Харькове. Об этом написало украинское издание «Общественное».

Подробности на текущий момент неизвестны. Местные власти не комментировали происшествие.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ.