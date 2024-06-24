В Минске заявили, что России не нужно поставлять дополнительные вооружения Белоруссии

Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что России не нужно поставлять дополнительные вооружения в республику. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

По словам Хренина, сейчас в Белоруссии представлена вся необходимая линейка вооружения, ничего дополнительного не требуется. Министр подчеркнул, что России для выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин, не нужно ничего поставлять в Белоруссию. У Москвы имеется достаточное количество своего оружия и союзников, с которыми она может работать.

Хренин также отметил, что проведенная совместно с Россией тренировка по действиям с тактическим ядерным оружием продемонстрировала готовность белорусской армии к его применению. Глава министерства обороны добавил, что Минск продолжит проводить тренировки с ядерным оружием, в том числе без предварительного оповещения о них.

До этого сообщалось, что министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности соединений и воинских частей армии страны к выполнению задач по предназначению.

Ранее белорусские пограничники зафиксировали увеличение числа украинских солдат в районе Житомира.