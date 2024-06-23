Подразделения группировки войск «Центр» смогли прорвать «линию Порошенко» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском операционном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие».

В публикации отмечается, что у военных получилось вклиниться во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов украинской армии на северном фланге укрепрайона в населенном пункте Сокол, который входит в «линию Порошенко» (оборонительная линия, построенная во времена президентства Петра Порошенко).

Издание подчеркивает, что глубина продвижения составила порядка 650 метров, ширина — 1350 — 1500 метров.

До этого комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений.

Кухарчук утверждает, что сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления»: люди думают, что ситуацию на поле боя удалось стабилизировать и российские войска уже дальше не пройдут.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.