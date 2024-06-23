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Минобороны Германии не может утвердить принципы эксплуатации своих БПЛА

Bild: Минобороны ФРГ год не может разобраться, как применять свои БПЛА

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Markus Schreiber/AP

Министерство обороны Германии уже год не может объяснить, как оно намерено применять свой новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильского производства Heron TP. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что в апреле 2022 года Германия заказала у Израиля ударные беспилотники Heron TP, а в июле 2023 года — высокоточные боеприпасы, поставка которых задерживается из-за начала конфликта Иерусалима с ХАМАС. БПЛА был передан Берлину, он совершил свой первый полет в воздушном пространстве Германии в мае 2024 года.

По данным издания, бюджетный комитет нижней палаты парламента (бундестага) выдвинул министерству обороны условие, что перед началом использования беспилотника парламентариям должны быть представлены правила его эксплуатации, которые должны быть утверждены комитетами по международным делам и обороне.

В июне 2023 года депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс направил в минобороны запрос по этому поводу, где ему ответили, что принципы эксплуатации в текущий момент согласовываются ведомством. 30 мая 2024 года в минобороны дали похожий ответ на тот же запрос. В ведомстве затрудняются сказать, когда документ будет представлен парламентариям.

До этого депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что союзники Украины могли бы обеспечить западным областям страны защиту от ракет и БПЛА, которые запускают ВС РФ.

Ранее Зеленский признался, что союзники Украины не предлагали отправить военных в страну.

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