В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе снова произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что с 14:48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

По данным издания «Общественное. Новости» в ряде районов Харькова фиксируются отключения электроэнергии после произошедшей серии взрывов. Других подробностей издание не приводит.

В ночь на 23 июня сообщалось о том, что взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги.

Днем 22 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Тревога в Харьковском регионе действовала более восьми часов.

В этот же день взрыв произошел в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины.

Несколькими часами ранее Киевская городская администрация сообщила, что все теплоэлектроцентрали в Киеве работают штатно, информация о взрыве не соответствует действительности. По словам властей, все технологические и ремонтные процессы проходят в штатном режиме.

Ранее объект энергоинфраструктуры был поврежден во Львовской области Украины.