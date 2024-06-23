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Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР

МО: ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов украинских войск в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска, входящие в группировку «Юг», поразили позиции подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожили четыре украинских полевых склада боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ поразили личный состав и технику восьми бригад ВСУ в районах Калинина, Григоровки, Миньковки, Часова Яра, Курахово и Константиновки в ДНР. Противник лишился 570 солдат, двух орудий М119, двух гаубиц М777, трех орудий Д-20, артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы Д-30, танка неназванной модели, семь автомобилей и трех пикапов.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране раньше начались почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по Севастополю.

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