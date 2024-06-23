Военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник

Военкор Алексей Живов заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

По словам Живова, беспилотник сразу после удара исчез с радаров. Официального подтверждения информации военкора нет.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении пяти воздушных целей над акваторией Черного моря.

Минобороны России также сообщало, что украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

21 июня российские силы ПВО сбили дальнобойную ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из РСЗО HIMARS над городом Геническ Херсонской области.

В начале июня агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщало, что разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулировал воздушное пространство к юго-востоку от Крыма.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.