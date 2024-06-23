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Боевые машины российских сил оснастят новым маскировочным комплексом

БМП-2 и БМД-4 начали штатно оснащать маскировочным комплексом «Накидка»

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Боевые машины пехоты (БМП-2), а также десантные (БМД-4) начали в штатном порядке оснащать маскировочным комплексом «Накидка». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в рамках Международного военно-морского салона, который проходит в Кронштадте.

Как отметили в пресс-службе, необходимость оснащать БМП комплектами средств снижения заметности, радиопоглощающим материалом «Накидка» была подсказана военными. Они заявили, что это особенно актуально в условиях вылетов дронов «Баба-яга».

«Накидка» сделана из особого синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Благодаря ей военная техника становится менее заметной в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Материал маскировочного комплекса значительно уменьшает тепловое излучение машины. В результате БМП труднее обнаружить.

Незадолго до этого группировка российских войск «Восток» начала активно использовать кроссовые мотоциклы для захвата позиций украинской армии в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в Германии испугались нового российского оружия в зоне СВО.

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