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В небе над акваторией Севастополя уничтожили пять воздушных целей

Губернатор Развожаев: над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении пяти воздушных целей над акваторией Черного моря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали 22 человека.

До этого губернатор сообщал об отражении ракетной атаки на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке пострадали два человека.

В воскресенье Развожаев также сообщал о работе средств противовоздушной обороны в Севастополе. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.

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