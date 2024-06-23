В небе над акваторией Севастополя уничтожили пять воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении пяти воздушных целей над акваторией Черного моря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали 22 человека.

До этого губернатор сообщал об отражении ракетной атаки на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке пострадали два человека.

В воскресенье Развожаев также сообщал о работе средств противовоздушной обороны в Севастополе. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.