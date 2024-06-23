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Российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T

Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ ЗРК IRIS-T производства ФРГ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что, помимо ЗРК, за сутки уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», а также российские военные поразили скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

До этого российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины.

В этот же день сообщалось об уничтожении складов хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ. По данным МО РФ, в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

20 июня подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в Донецкой народной республике.

Ранее появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ.

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