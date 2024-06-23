В Италии усомнились в способности страны достичь нужного порога ВВП на расходы НАТО

Италия не сумеет достигнуть установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% ВВП и до 2028 года. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на газету Avvenire.

«По состоянию на сегодняшний день, в 2025 году мы не достигнем 2% и будем немногими странами в мире, кому это не удастся и в 2028 году», — сказал министр.

Крозетто добавил, что проблема кроется в «бюрократических правилах Европы». По его словам, они мешают Италии обеспечивать должную оборону. Сам глава итальянского оборонного ведомства убежден, что существует необходимость достижения двухпроцентного порога.

Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны Североатлантического альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года. Тогда это решение объяснили «российской угрозой» в связи с воссоединением Крыма с Россией.

В настоящий момент оборонные расходы Италии составляют порядка 1,43% ВВП (€29,1 млрд). В НАТО неоднократно заявляли Риму, что стране необходимо довести до 2% ВВП в ближайшие сроки.

Недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что общие военные расходы блока в текущем году вырастут на 18%, при этом 23 из 32 стран НАТО довели свои военные расходы до 2% валового внутреннего продукта.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность.