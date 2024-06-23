Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили беспилотник, который приближался к стране с востока. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Ночью вражеский БПЛА, подлетевший к израильской территории с востока, был успешно перехвачен истребителями ЦАХАЛа», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что беспилотник не залетал на территорию Израиля.

22 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены поддержать Израиль в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта с Ливаном. На этой неделе делегация еврейского государства посетила Вашингтон для обсуждения с американскими коллегами ситуации в зоне ближневосточного кризиса, переговоров о прекращении огня и действий Тегерана.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявлял, что страна вскоре примет «необходимые решения» по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны движения «Хезболла», при этом надеясь на поддержку так называемого мирового сообщества.

Ранее в Израиле пригрозили мощными действиями против «Хезболлы».