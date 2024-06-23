В окрестностях Газы при ударе израильских военных пострадали десятки человек

Израильские военные нанесли удары по окрестностям города Газа, в результате чего пострадали десятки человек. Как минимум 39 из них спасти не удалось, пишет Associated Press.

Директор больницы Аль-Ахли, которая находится в данном населенном пункте, Фадель Наем не исключил увеличения числа пострадавших с течением времени. По информации агентства, в настоящее время на месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

В материале уточняется, что целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стал лагерь беженцев Шати. Он расположен к западу от города Газа.

22 июня в официальном Telegram-канале израильских войск появилась информация о том, что истребители еврейского государства нанесли удары по двум объектам палестинского движения ХАМАС. Речь шла о сооружениях, расположенных в районе города Газа.

На следующий день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что армия страны продолжает операцию в центре и на юге сектора Газа. В Telegram-канале Армии обороны Израиля уточнялось, что военные определяют местонахождение оружия и членов ХАМАС.

Ранее в Израиле заявили о планах провести демилитаризацию сектора Газа после окончания конфликта.