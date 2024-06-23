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В Госдуме рассказали, как может измениться ядерная доктрина

Картаполов: ядерная доктрина может измениться в зависимости от роста угроз РФ

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Российская ядерная доктрина может измениться, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает реакцию на то, что происходит вокруг России, отметил депутат.

«Если мы увидим, что угрозы и вызовы увеличатся, то мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Однако конкретно сейчас об этом рано говорить», — добавил он.

20 июня Владимир Путин завершил свой рабочий визит во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о боевой готовности ядерных сил.

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