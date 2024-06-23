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В Израиле упал беспилотник, летевший со стороны Ливана

ЦАХАЛ: летевший со стороны Ливана беспилотник рухнул на севере Израиля

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Amir Cohen/Reuters

Дрон, летевший со стороны Ливана, упал на севере Израиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильских войск.

В заявлении отмечается, что утром 23 июня на территории еврейского государства сработали сирены. Причиной послужило проникновение в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Дрон прилетел со стороны Ливана и затем упал в районе [населенного пункта] Бейт-Гилель», — рассказали представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В пресс-службе израильских войск уточнили, что во время полета БПЛА в небо был поднят перехватчик. После падения летательного аппарата специалисты начали расследование. При этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

22 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США намерены поддержать Израиль в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта с Ливаном. На этой неделе делегация еврейского государства посетила Вашингтон для обсуждения с американскими коллегами ситуации в зоне ближневосточного кризиса, переговоров о прекращении огня и действий Тегерана.

Ранее командование ЦАХАЛ утвердило план возможного наступления израильских войск в Ливане.

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