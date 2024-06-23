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В Южной Корее назвали условия для поставок оружия на Украину

В Южной Корее заявили о связи поставок оружия ВСУ с сотрудничеством РФ и КНДР

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Depositphotos

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что республика не будет придерживаться ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. Об этом он сказал в эфире канала KBS.

Чан Хо Чжин подчеркнул, что все зависит от действий России.

«Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» — отметил чиновник.

Он не уточнил, какое оружие и при каких обстоятельствах Южная Корея может поставить на Украину, поскольку, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на РФ. По словам Чан Хо Чжин, прикладывать усилия для контроля ситуации в двусторонних отношениях должна не только Республика Корея. Он отметил, что последние действия России «постепенно приближались к красной линии».

Поэтому, если они хотят восстановления отношений России и Республики Корея после войны, то и российской стороне следует тщательно все взвешивать», — сказал южнокорейский чиновник.

18 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Северную Корею с официальным визитом. На следующий день глава государства принял участие в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых они подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как рассказал Ким Чен Ын, в том числе документ предполагает развитие сотрудничества в военной сфере.

Ранее Путин предостерег Республику Корея от поставок определенного вида оружия на Украину.

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