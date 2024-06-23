В Брянской области уничтожили два украинских дрона

Украинские военные попытались нанести удар по Брянской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — говорится в заявлении.

Глава субъекта уточнил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали два дрона самолетного типа. Сработавшие в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летательные аппараты над Выгоничским и Суражским районами.

По словам Богомаза, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений, тем не менее сейчас на местах продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб.

В ночь на 23 июня в воздушном пространстве Брянской области ликвидировали два украинских беспилотника. Как рассказал губернатор региона, бойцы ВСУ планировали нанести удары по объектам на территории Суражского района.

До этого украинские военные уже несколько раз пытались атаковать Брянскую область при помощи дронов. В том числе в небе над Брасовским районом были нейтрализованы сразу восемь БПЛА.

Ранее поселок в Брянской области подвергся атаке FPV-дрона.