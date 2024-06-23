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Стало известно, как бойцы ВДВ РФ в полевых условиях создают детали для снарядов

МО России: десантники в полевой мастерской создают комплектующие для боеприпасов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, активно используют полевую мастерскую и изготавливают комплектующие для различных видов боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что мастерскую оборудовали крымские десантники Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. При этом, по информации ведомства, для изготовления комплектующих они используют 3D-принтеры.

«[Это] позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — отметили в министерстве.

Представители ведомства добавили, что сначала военные создают модель необходимой детали в специальной компьютерной программе. Далее информацию отправляют на 3D-принтеры, которые печатают комплектующие.

8 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что бойцы группировки российских войск «Центр» организовали «конвейер» по ремонту техники в зоне проведения СВО. В полевых условиях солдаты осуществляют капитальный ремонт двигателей автомобилей и заменяют неисправные части бронированной техники, после чего тестируют машины на специальном стенде.

Ранее российские военные испытали дистанционное управление FPV-танком из трофейного танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Операция на Украине
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