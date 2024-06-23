В еще одном украинском городе раздались взрывы

В городе Житомир, расположенном на северо-западе Украины, произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал TCH.

Воздушная тревога действует в Киеве, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.

Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве.

22 июня российские войска нанесли удары по ряду объектов военной энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате чего они получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.