В Киеве произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.

22 июня российские войска нанесли удары по ряду объектов военной энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате чего они получили повреждения.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.