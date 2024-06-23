Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве произошли взрывы

«Общественное»: взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.

22 июня российские войска нанесли удары по ряду объектов военной энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате чего они получили повреждения.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами