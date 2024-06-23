Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, так как дежурные силы ПВО наготове.

В ночь на 23 июня дроны Вооруженных сил Украины несколько раз сбивали над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что украинские беспилотники удалось ликвидировать над Трубчевским районом.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.