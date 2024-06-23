На Украине произошли взрывы

Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — сказано в сообщении.

Днем 22 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Тревога в Харьковском регионе действовала более восьми часов.

В этот же день взрыв произошел в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее объект энергоинфраструктуры был поврежден во Львовской области Украины.