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Дрон ВСУ сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — рассказал губернатор, уточнив, что никто из мирных жителей не пострадал.

Разрушения в зоне атаки беспилотника также не зафиксировали. Он уточнил, что это был дрон самолетного типа. БПЛА сбили над Трубчевским районом. На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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