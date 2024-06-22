В Брянской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, дроны были уничтожены над Стародубским муниципальным округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

До этого об уничтожении украинского дрона в Брянской области сообщало Минобороны РФ.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

Утром в субботу два беспилотника были сбиты в небе над Смоленской областью.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.