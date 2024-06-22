В Брянской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, дроны были уничтожены над Стародубским муниципальным округом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
До этого об уничтожении украинского дрона в Брянской области сообщало Минобороны РФ.
В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.
Утром в субботу два беспилотника были сбиты в небе над Смоленской областью.
Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.