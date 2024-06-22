Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в небе над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении. В оборонном ведомстве отметили, что летательный аппарат был сбит 22 июня около 17.15 мск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о ликвидации беспилотника над территорией региона. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб, добавил губернатор.

Сегодня украинские дроны также были сбиты в небе над территорией Смоленской области. Глава региона Василий Анохин отметил, что серьезных последствий для инфраструктуры не было.

Ранее ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа.