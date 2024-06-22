Сербия экспортировала Западу боеприпасов на €800 млн

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн. Данные опубликовала газета Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью газете подтвердил, что цифра приблизительно соответствует действительности. Он уточнил, что это сумма за два или три года.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Это очень важно для нас <...> Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию. Но у Сербии было много контрактов с США, Испанией и другими странами. Что они делают с боеприпасами в конечном итоге — их ответственность», — подчеркнул Вучич.

До этого президент Сербии заявил, что события на Украине, в ходе которых происходит конфликт России и Запада, медленно, но верно ведут мир к катастрофе.

17 мая Вучич выступил с заявлением о посредничестве между Россией и Украиной.

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