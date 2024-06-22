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Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator в зоне СВО

Минобороны России впервые сообщило о поражении канадской БМП Senator на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные впервые уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе спецоперации.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили 155-мм гаубицу FH-70 британского производства, американскую гаубицу М198 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В министерстве уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. Атаки предпринимались по объектам украинской энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса.

До этого Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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