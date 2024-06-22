МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки «Север»

Подразделения российской группировки «Север» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 220 солдат. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочкова, Волчанска и Липцев в Харьковской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого ВСУ также лишились десяти пикапов, 155-мм гаубицы М777 американского производства, 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицы Д-30.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.