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Стало известно о групповом ударе по объектам энергетики Украины

Минобороны РФ: нанесен групповой удар по объектам энергетики Украины

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Атаки велись по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения. В Минобороны подчеркнули, что все цели удара были достигнуты и назначенные объекты поражены.

Недавно бывший офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские авиационные бомбы подрывают боеспособность Вооруженных сил Украины, поскольку их невозможно обнаружить.

Ранее российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео.

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