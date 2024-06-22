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В Белгороде слышны взрывы на фоне ракетной тревоги

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, слышны звуки взрывов

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Белгороде на фоне ракетной опасности прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

«Звуки взрывов были слышны в течение минуты после объявления тревоги», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 12:45 мск сообщил, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) около 11:00 сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

Гладков сообщал, что в хуторе Климовое при атаке дронов пострадал мужчина и сгорела машина. В Грайворонском городском округе обстрелу подверглось село Глотово. В результате повреждения получили шесть частных жилых домовладений.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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