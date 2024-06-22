Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поселок в Брянской области подвергся атаке украинского FPV-дрона

Богомаз: дрон ВСУ повредил частное домовладение в поселке Белая Березка

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские солдаты при помощи FPV-дрона нанесли удар по поселку Белая Березка, расположенному в Трубчевском районе Брянской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава субъекта рассказал, что в результате действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако урон получили один легковой автомобиль и одно частное домовладение. Кроме того, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил квартиру в одном из многоэтажных жилых домов.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

До этого в воздушном пространстве Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник. Богомаз уточнил, что военные ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее в брянском селе Сушаны при обстреле со стороны украинских войск пострадал местный житель.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами