Поселок в Брянской области подвергся атаке украинского FPV-дрона

Украинские солдаты при помощи FPV-дрона нанесли удар по поселку Белая Березка, расположенному в Трубчевском районе Брянской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава субъекта рассказал, что в результате действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако урон получили один легковой автомобиль и одно частное домовладение. Кроме того, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил квартиру в одном из многоэтажных жилых домов.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

До этого в воздушном пространстве Брянской области уничтожили еще один украинский беспилотник. Богомаз уточнил, что военные ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее в брянском селе Сушаны при обстреле со стороны украинских войск пострадал местный житель.