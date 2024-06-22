Стало известно, сколько ударов ВСУ нанесли по Херсонской области за сутки

Украинские военные за минувшие сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что днем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли по подконтрольным российским властям территориям региона 17 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были зафиксированы в темное время суток.

«Под огонь <...> попали девять населенных пунктов», — отметил источник.

В частности, речь идет о населенных пунктах Алешки и Новая Каховка. Вместе с ними ударам подверглись населенные пункты Каховка, Днепряны, Большая Лепетиха, Каиры, Солонцы, Корсунка и Голая Пристань.

21 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона ВСУ в Херсонской области. Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) засекли над Арабатской стрелкой.

До этого над херсонским городом Геническ уничтожили два дрона ВСУ и одну ракету. В небе над селом Чонгар, в свою очередь, были ликвидированы несколько реактивных снарядов и один украинский беспилотник.

Ранее в Новой Каховке украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом.