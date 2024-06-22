Подполье сообщило о погрузке военной техники на железнодорожные платформы под Киевом

Военную технику загружают на железнодорожные платформы в настоящее время на станции Фастов в Киевской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — заявил он.

Лебедев отметил, что украинские военные приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски.

В ночь на 20 июня российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для украинской армии.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударили по позициям вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. В результате были уничтожены РСЗО RAK SA-12 хорватского производства, а также пять складов с боеприпасами.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие, места дислокации которых находятся в населенном пункте Ольховка под Харьковом, размещают свою боевую технику во дворах жилых домов.

Ранее в Харьковской области заявили, что ВСУ обстреливают мирные города запрещенными кассетными боеприпасами.