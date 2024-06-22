Украинские военнопленные обратились к Зеленскому с просьбой об их обмене

Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав его обменять их. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одного прошу у президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты», — заявил военный из 36-й бригады ВСУ Алексей Бошин.

Он отметил, что украинские военные считают 36-ю бригаду морпехов «сильной элитой». Бошин возмутился тем, что морпехи находятся в плену дольше, чем пленные из «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен).

К середине апреля 2022 года свыше 1,3 тыс. солдат украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Часть из них еще остаются в плену, несмотря на готовность РФ обменять их.

Бошин отметил, что обмены идут регулярно, поэтому он не ожидал, что так долго будет находиться в плену. Военный считает, что пленные морпехи никому не нужны.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева.

Ранее украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.