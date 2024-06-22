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Горловка подверглась атаке украинского дрона

Приходько: в Горловке при атаке украинского дрона пострадали трое жителей

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Никитовский район Горловки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

По его словам, целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал поселок городского типа Гольмовский. В результате атаки дрона здесь был поврежден рейсовый автобус и пострадали люди.

«Ранены трое мирных горловчан», — сообщил глава населенного пункта.

Другие подробности пока не уточняются. В том числе это касается состояния пострадавших граждан.

20 июня агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Мариуполь. Украинские солдаты выпустили в сторону города несколько ракет, после чего здесь сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и ликвидировали заданные цели.

До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас в районе донецкого поселка Еленовка. В этот момент в населенном пункте находился советник главы ДНР Ян Гагин, который получил ранения.

Ранее украинские БПЛА атаковали жилой массив в Горловке.

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