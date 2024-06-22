Жителей одного из округов Белгородской области предупредили об обстреле ВСУ

Украинские военнослужащие начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщила мэрия города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел <...> села Козинка», — уточнили в администрации населенного пункта.

На этом фоне представители властей призвали граждан пройти в укрытия. В частности, людям рекомендовали спуститься в подвалы домов.

В ночь на 22 июня белгородское село Муром подверглось атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. У мужчины диагностировали ранение грудной клетки и шеи, в связи с чем его госпитализировали в областную клиническую больницу.

До этого украинские солдаты обстреляли село Почаево, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее военным ВСУ удалось повредить линию электропередачи (ЛЭП) и здание производственного предприятия.

Ранее в Краснодарском крае украинский дрон упал на частный жилой дом.