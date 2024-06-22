Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей одного из округов Белгородской области предупредили об обстреле ВСУ

Мэрия Белгорода заявила об обстреле Грайворонского городского округа

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военнослужащие начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщила мэрия города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел <...> села Козинка», — уточнили в администрации населенного пункта.

На этом фоне представители властей призвали граждан пройти в укрытия. В частности, людям рекомендовали спуститься в подвалы домов.

В ночь на 22 июня белгородское село Муром подверглось атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. У мужчины диагностировали ранение грудной клетки и шеи, в связи с чем его госпитализировали в областную клиническую больницу.

До этого украинские солдаты обстреляли село Почаево, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее военным ВСУ удалось повредить линию электропередачи (ЛЭП) и здание производственного предприятия.

Ранее в Краснодарском крае украинский дрон упал на частный жилой дом.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами