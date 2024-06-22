К берегам Тайваня приблизилась большая группа китайских самолетов

На Тайване зафиксировали приближение 41 самолета и 7 кораблей китайских Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство острова.

Уточняется, что из перечисленной группировки 32 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны (ПВО) в северной, юго-западной и восточной частях острова.

В качестве контрмер, как сообщили в тайваньском минобороны, были задействованы зенитные ракетные комплексы для слежения за целями, а также авиация и флот острова.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты и Китай впервые за последние пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения.

В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.

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