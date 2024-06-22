В Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару

Удары по Запорожской атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят из городов Никополь и Марганец, которые расположены напротив, за Днепром. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Беспилотники летят из Никополя правого берега Днепра. Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сёл Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда. Боевики ВСУ бьют целенаправленно по подстанциям и распределительным узлам, прекрасно понимая, что они обеспечивают электроэнергией исключительно мирное население, а не военные объекты», — заявил Рогов.

По его словам, ВСУ из-за всех возможных сил пытаются помешать построению нормальной мирной жизни на территории Запорожской области.

До этого поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар ВСУ.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали уничтожение ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре.