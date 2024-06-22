Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух областях Украины произошли взрывы

ТСН: в Волынской и Винницкой областях произошли взрывы

close
100%
Shutterstock

В Винницкой и Волынской областях Украины произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным телеканала, взрывы произошли в Луцке.

До этого телеканал сообщал о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории страны действует воздушная тревога.

В ночь на субботу, 22 июня, в красную зону на карте тревог попали Киев, Кировоградская и Николаевская области. Позже сигнал тревоги распространился на всю страну. Причиной стал взлет российского самолета МиГ-31.

Накануне в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов. По данным журналистов украинского издания «Общественное», взрывы могли произойти, вероятно, за пределами города.

20 июня президент России Владимир Путин говорил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами