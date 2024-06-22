В двух областях Украины произошли взрывы

В Винницкой и Волынской областях Украины произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным телеканала, взрывы произошли в Луцке.

До этого телеканал сообщал о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории страны действует воздушная тревога.

В ночь на субботу, 22 июня, в красную зону на карте тревог попали Киев, Кировоградская и Николаевская области. Позже сигнал тревоги распространился на всю страну. Причиной стал взлет российского самолета МиГ-31.

Накануне в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов. По данным журналистов украинского издания «Общественное», взрывы могли произойти, вероятно, за пределами города.

20 июня президент России Владимир Путин говорил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.