В «Ростехе» рассказали о ПЗРК, которое поможет защитить важные объекты от БПЛА

Для защиты важных объектов, в том числе критической инфраструктуры, возможно нарастить выпуск переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

В компании-производителе пояснили, что первоначально ПЗРК задумывались как средство ПВО для прикрытия войск — но современные конфликты показали их эффективность для защиты гражданских объектов.

«В 2010-х годах именно с этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях и осуществлять одиночный, последовательный и залповый пуск ракет ПЗРК. Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

Эта установка позволяет использовать сразу несколько ПЗРК (в том числе типа «Верба») одним зенитчиком.

До этого средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью.

Ранее украинский БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае.