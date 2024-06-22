Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» рассказали о ПЗРК, которое поможет защитить важные объекты от БПЛА

«Ростех»: для защиты важных объектов возможно нарастить выпуск ПЗРК «Верба»

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Для защиты важных объектов, в том числе критической инфраструктуры, возможно нарастить выпуск переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

В компании-производителе пояснили, что первоначально ПЗРК задумывались как средство ПВО для прикрытия войск — но современные конфликты показали их эффективность для защиты гражданских объектов.

«В 2010-х годах именно с этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях и осуществлять одиночный, последовательный и залповый пуск ракет ПЗРК. Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

Эта установка позволяет использовать сразу несколько ПЗРК (в том числе типа «Верба») одним зенитчиком.

До этого средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью.

Ранее украинский БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами