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ВМС Британии сообщили о состоянии экипажа судна, атакованного в Аденском заливе

UKMTO: экипаж судна, атакованного в Аденском заливе, не пострадал

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Ariel Schalit/AP

Экипаж грузового судна, атакованного в Аденском заливе неизвестными, не пострадал. Об этом сообщает центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании в социальной сети X.

«Капитан торгового судна проинформировал о произошедших рядом с ним взрывах. Сообщается, что экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать в порт назначения», — указано в сообщении центра, которое появилось спустя некоторое время после первого заявления.

До этого неизвестные вновь совершили нападение на грузовое судно в 126 морских милях от йеменского Адена.

Известно, что информация о происшествии поступила в центр от капитана судна — однако других подробностей, в том числе какое судно пострадало и насколько существенны повреждения, не поступало.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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