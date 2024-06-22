ВМС Британии сообщили о состоянии экипажа судна, атакованного в Аденском заливе

Экипаж грузового судна, атакованного в Аденском заливе неизвестными, не пострадал. Об этом сообщает центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании в социальной сети X.

«Капитан торгового судна проинформировал о произошедших рядом с ним взрывах. Сообщается, что экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать в порт назначения», — указано в сообщении центра, которое появилось спустя некоторое время после первого заявления.

До этого неизвестные вновь совершили нападение на грузовое судно в 126 морских милях от йеменского Адена.

Известно, что информация о происшествии поступила в центр от капитана судна — однако других подробностей, в том числе какое судно пострадало и насколько существенны повреждения, не поступало.

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