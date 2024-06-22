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США в Сирии спровоцировали угрозу столкновения российского Су-35 и беспилотников

Минобороны: три БПЛА MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС России в Сирии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Три американскийх беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«Летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил Попов.

Инцидент, по словам российского генерала, произошел в небе над мухафазой (провинцией) Хомс в центральной части Сирии.

До этого Россия стала чаще использовать истребитель пятого поколения Су-57 для ударов по Украине.

По сведениям Defence Blog, Су-57 взлетают с авиабазы близ Ахтубинска в Астраханской области и наносят ракетные удары из воздушного пространства над Курском, Брянском и Луганской народной республикой. В полете Су-57 обычно сопровождаются двумя истребителями Су-35.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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