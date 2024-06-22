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На Украине задержаны полсотни человек при попытке незаконно покинуть страну

47 украинцев поймали при попытке бежать из страны от мобилизации

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Bryan Woolston/Reuters

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что 47 украинцев были задержаны при попытке незаконно покинуть страну.

По словам журналиста, украинские пограничники провели операцию в Одесской области вблизи границы с Молдавией.

«В районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов», — пояснил Глагола.

Он добавил, что в настоящее время проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают других причастных к этому каналу незаконной миграции.

До этого украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на заместителя главы министерства инфраструктуры страны Сергея Деркача, писало, что на Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов. Ведомство готовит общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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