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«Ъ» узнал, как подозреваемых и обвиняемых мобилизуют для СВО

«Ъ»: военкоматы вербуют подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам для СВО

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Depositphotos

Подозреваемым и обвиняемым, которые содержатся в СИЗО, стали активнее предлагать службу в зоне специальной военной операции на Украине в обмен на приостановление и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Теперь подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах могут призывать в воинские части не только сотрудники Следственного комитета. Эти полномочия также получили МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы. Следователи и дознаватели этих ведомств получили инструкцию, которая предписывает объяснять подозреваемым и обвиняемым возможность подписать контракт с Минобороны.

В том случае, если возраст (от 18 до 65 лет) и физическое состояние позволяют, и подозреваемый или обвиняемый согласен, обращение направляется в воекомат по месту пребывания. Далее уже военкомат принимает решение о заключении контракта или отказе.

При этом подобный механизм работает только в отношении находящихся в СИЗО — те, кто находится под домашним арестом, должны получать повестки на общих основаниях.

Ранее бойцы СВО рассказали, как воевали бок о бок с экс-заключенными из «Шторма Z».

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